Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine | la confessione di Alessio a Temptation Island Sonia | Ti devi vergognare

Le ultime puntate di Temptation Island hanno acceso i riflettori su Alessio e Sonia M., una coppia di avvocati che ha fatto discutere il pubblico. Tra confessioni sorprendenti e tensioni palpabili, Alessio rivela di aver proposto matrimonio a Sonia per gratitudine, lasciando tutti senza parole. La loro storia, lunga otto anni, sembra ora arrivata a un bivio: sarà l’inizio di un nuovo capitolo o la fine di un grande amore?

Scintille nella prima puntata di Temptation Island (andata in onda giovedì 3 luglio). Subito protagonista la coppia composta da Alessio e Sonia M., che ha dato spettacolo nel programma condotto da Filippo Bisciglia. Entrambi avvocati, 48 anni per la donna, 38 per il marito e la relazione di 8 anni che sembra essere arrivata al capolinea.” Non so se la amo ancora o se, in fondo, non l’ho mai amata. Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine “, ha dichiarato Alessio una volta entrato nell’esclusivo resort in cui si svolge la tredicesima edizione dello show tanto amato dal pubblico. E poi ha rincarato la dose: “Il desiderio da parte mia è calato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Le ho fatto la proposta di matrimonio per gratitudine”: la confessione di Alessio a Temptation Island. Sonia: “Ti devi vergognare”

In questa notizia si parla di: temptation - alessio - island - sonia

Temptation Island 2025, Alessio e Sonia M: ecco la prima coppia - Alessio e Sonia M. sono la prima coppia annunciata di Temptation Island 2025, dando il via a un’estate ricca di emozioni e sorprese.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata. Anche Alessio resta nel villaggio dopo Sonia? • Temptation Island è tornato e già ci sono le prime sorprese. Ecco cosa dicono le anticipazioni su quello che succederà . Vai su X

A "Temptation Island" Sonia M. chiede un falò di confronto con Alessio per via delle sue dichiarazioni e del suo atteggiamento, ma lui non si presenta Vai su Facebook

Temptation Island, chi sono Sonia e Alessio, coppia di avvocati: “Lui esercita la professione in casa mia, l’ho aiutato ma non voglio essere usata”; Temptation Island i primi video e prime lacrime: Alessio distrugge Sonia B: Sto con lei per gratitudine, forse non l'ho mai amata; Anticipazioni Temptation Island, seconda puntata: il destino di Sonia e Alessio, un altro falò anticipato.

Temptation Island 2025, inaspettato colpo di scena: falò anticipato per Alessio e Sonia M. - Clamoroso colpo di scena durante la prima puntata di "Temptation Island": falò anticipato per Sonia M. Scrive notizie.it

Temptation Island, Sonia lascia Alessio in lacrime e diventa la 'queen'. Social in delirio: "Altissimo trash" - Nella prima puntata del 3 luglio, Sonia fa impazzire i social con la scelta di lasciare Alessio, ma c'è un colpo di scena: cosa è successo e le reazioni ... Come scrive libero.it