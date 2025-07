Tour de France 2025 la tappa di domani Lille Métropole-Lille Métropole | in palio la prima maglia gialla

L’attesa è finita: il Tour de France 2025 prende il via domani da Lille Métropole, dando inizio alla sua 112esima edizione. Con 184,9 km di un percorso impegnativo e ricco di emozioni, la prima tappa promette scintille e una sfida all’ultimo sprint per conquistare la maglia gialla. La grande corsa più amata del mondo è pronta a regalare sorprese e adrenalina: chi sarà il primo protagonista di questa avventura epica?

L’attesa per il Tour de France 2025 è terminata. Domani la Grande Boucle, giunta alla 112esima edizione della sua storia, apre i battenti con la prima frazione che partirà e terminerà a Lille Métropole. Al termine di 184.9 chilometri, non totalmente pianeggianti, la volata deciderà chi per primo indosserà la maglia gialla del Tour 2025. PERCORSO . La prima frazione, come detto, presenta un percorso di 184 chilometri che si apre e termina a Lille Métropole. Dopo i primi 40 chilometri, totalmente pianeggianti, verrà affrontato il primo GPM di questo Tour, la Côte de Notre-Dame-de-Lorette (1km al 7,6% di pendenza media). 🔗 Leggi su Oasport.it