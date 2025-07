Francia nel caos il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou | cresce la pressione su Macron per nuove elezioni

La Francia è in fermento: un sondaggio recentissimo rivela che il 56% dei cittadini desidera sfiduciare il governo di François Bayrou, segnando una crescente insoddisfazione pubblica. La tensione politica si fa sentire forte, alimentando le voci di nuove elezioni e di un possibile cambio di rotta. La situazione si fa intricata, e il Paese si prepara a un nuovo capitolo di incertezza politica.

La tregua politica in Francia seguita alle elezioni legislative anticipate del luglio 2024 sembra ormai destinata a concludersi. Secondo un sondaggio Ifop-Fiducial per Sud Radio, il 56% dei cittadini francesi si dichiara favorevole alla sfiducia del governo guidato dal premier centrista François Bayrou. Un segnale netto che conferma il crescente malcontento verso l’esecutivo e riapre il dibattito su un possibile ritorno alle urne. I dati del sondaggio mostrano un’impennata di 13 punti rispetto a gennaio 2025 tra coloro che sostengono l’ipotesi di una mozione di sfiducia. L’insoddisfazione verso Bayrou, la cui popolarità è tra le più basse mai registrate da un primo ministro nella Quinta Repubblica, trova consensi trasversali: l’87% degli elettori de La France Insoumise (sinistra radicale) e il 67% di quelli del Rassemblement National (estrema destra) chiedono la fine del governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni

In questa notizia si parla di: francia - cittadini - sfiducia - governo

Francia invita cittadini a rientrare da Iran via Armenia o Turchia - In un quadro di crescente tensione tra Iran e Israele, la Francia si attiva per tutelare i propri cittadini all'estero.

Sembrerebbe, da quello che documenta anche Fanpage, che siano stati cinque i poliziotti infiltrati, in più città, in potere al popolo e cambiare rotta, partiti politici e movimenti tutelati dalla Costituzione. Il silenzio del governo sul punto è inaccettabile. Perché si i Vai su Facebook

In Francia cade il governo Barnier; Il crollo del governo Barnier mette a rischio la stabilità della Francia; Francia senza governo, che succede ora? Macron deve dimettersi? Chi può guidare il Paese? - Domande e risposte.

Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni - Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni E mentre Bayrou fatica a mantenere saldo ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Francia in crisi: per la nuova destra l'ora delle manovre - Appena due giorni fa, in un altro sondaggio, realizzato dall'istituto Ifop per il Journal du Dimanche, 77% dei francesi si dichiara "insoddisfatto" dall'operato dell'attuale presidente. Si legge su msn.com