Thesocialpost.it - Meloni e Mattarella, l’incontro segreto dopo l’avviso di garanzia: cosa si sono detti

Leggi su Thesocialpost.it

Un incontro riservato al Quirinale. Giorgiaavrebbe avvisato e incontrato in forma confidenziale il presidente della Repubblica, Sergio, martedì 28 gennaio, nel pomeriggio, poco prima di pubblicare sui social un video messaggio intorno alle 17, in cui ha reso noto di essere stata iscritta nel registro degli indagati riguardo al caso del generale libico Almasri. L’informativa in questione è stata firmata dal procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, e riguarda le accuse di favoreggiamento e peculato.incontraal Quirinale La premier,aver partecipato la mattina alla commemorazione della Giornata della memoria al Quirinale, ha deciso di tornare a incontrareun colloquio con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, anch’egli indagato, insieme ai ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Carlo Nordio (Giustizia).