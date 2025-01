Lanazione.it - Maxi traffico di cocaina dalla Colombia, arrestato in Mugello

Borgo San Lorenzo (Firenze), 31 gennaio 2025 – Era ricercato in base a un mandato di arresto europeo emesso da un tribunale belga per associazione per delinquere finalizzata alinternazionale di stupefacenti e riciclaggio: l’uomo, un albanese già detenuto in Italia per un altro reato di spaccio di stupefacenti, è statomartedì mattina dai carabinieri di Borgo San Lorenzo. L’arresto rientra in una complessa attività d’indagine molto più ampia, condotta dal Norm dei carabinieri di Borgo in collaborazione con la polizia federale di Nivelles-Brabant Wallon (Belgio), della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Firenze e del Tribunale di Prima Istanza di Brabant Wallon (Belgio), sotto il coordinamento di Eurojust, l’agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione giudiziaria.