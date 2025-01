Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Virtus Bologna 95-81, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: i 35 di Shengelia non bastano contro le 17 triple giallonere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata.TOP SCORER –: Guduric 17;35Finisce qui: 16a vittoria delinsconfitta fondamentalmente dalla gragnuola didei turchi. Non basta il career high di, monumentale con 35 punti.95-81 Appoggio di Grazulis.E infatti Ivanovic chiama il challenge proprio per questo motivo (ed è una ditata di McCollum, involontaria per definizione).95-79 Tripla di Zagars, ma gli arbitri avrebbero dovuto fermare il gioco perché Akele ha preso un colpo al volto e si è fermato in maniera evidente. Normalmente si fa, stavolta non s’è fatto, forse anche in considerazione del punteggio.