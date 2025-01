Oasport.it - Jacobs illumina il weekend degli italiani. In gara anche Weir, Zenoni, Vissa e tanti azzurri

Si preannuncia un fine settimana particolarmente intenso per l’atletica italiana, conbig inpronti per entrare nel vivo della stagione indoor che culminerà a marzo con Europei e Mondiali in rapida successione. Riflettori puntati su Marcell, che domenica 2 febbraio sarà impegnato a Boston (USA) nella terza tappa del World Indoor Tour: il velocista lombardo correrà i 60 metri nel massimo circuito internazionale itinerante, incrociando lo statunitense Noah Lyles, Campione Olimpico e del mondo dei 100 metri.Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 affronteràl’altro statunitense Travyon Bromell e il britannico Zharnel Hughes: obiettivo rompere il ghiaccio e scaldare la gamba, ma si inseguiràun buon riscontro cronometrico per dare un messaggio agli avversari e iniziare l’annata agonistica nel miglior modo possibile (nel mirino ha messo il titolo continentale).