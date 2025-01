Juventusnews24.com - Infortunio Kalulu, che tegola! La previsione più realistica: ecco quanto starà fuori. La Juventus perde il suo centrale

di RedazioneNews24, cheper la! Lapiùè questa:ilfrancesein casadopo che gli esami di ieri hanno rilevato una lesione per Pierre, uscito malconcio dal campo in occasione della sfida con il Benfica. Secondo il Corriere dello Sport, il francese dovrà rimanere ai box un mese nell’ipotesi più.In pratica l’ex Milan salterà tutto febbraio, risultando indisponibile contro Empoli, Como, Inter e Cagliari, oltre che nel doppio playoff di Champions. Potrebbe tornare per la Coppa Italia a fine mese, ma piùmente lo si preserverà per la sfida con il Verona del 3 marzo.Leggi sunews24.com