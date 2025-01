Thesocialpost.it - Influenza, oltre un milione di italiani a letto. Gli esperti: “Picco ancora lontano”

L’continua a colpire duramente l’Italia. Secondo l’ultimo rapporto di RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, durante la quarta settimana del 2025, il numero di casi di sindromi simil-li ha superato la soglia di alta intensità. Si stimano circa 1.021.000 casi, portando il totale da inizio sorveglianza a circa 8.810.000.Leggi anche: L’mette l’Italia in ginocchio: malato un cittadino su quattroAumento dei casi tra i bambiniI più colpiti sono i bambini sotto i cinque anni, con un’incidenza di 43,6 casi per mille assistiti. Le regioni più interessate includono Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna. Basilicata e Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica, rendendo difficile una valutazione accurata della situazione.