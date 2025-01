Cultweb.it - Il sesso degli angeli, come finisce la commedia del 2022 con protagonista Leonardo Pieraccioni

Iltermina con il parroco don Simone, che grazie ai proventi guadagnati dalla sua attività, riesce a sedare le inquietudini della Curia diocesana, finanziando delle opere di beneficenza in Africa. E aiuta la prostituta Lena a cambiare vita.in Il(fonte: 01 Distribution)Don Simone Mercalli () è un parroco toscano alle prese con il decadimento strutturale della chiesa, dove svolge il suo lavoro. In seguito al crollo del tetto, dovuto anche alle continue infiltrazioni d’acqua, egli riceve la notizia che suo zio Waldemaro (Massimo Ceccherini) gli ha ceduto in eredità una lucrosa attività in Svizzera.Rimanendo all’oscuro sulla suddetta attività, al sacerdote viene concesso un ultimatum di una settimana se accettarne la gestione o girarla a suo cugino Antonello Rovincello (Vincenzo Salemme).