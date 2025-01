Il figlio di Selvaggia Lucarelli… Fabrizio Corona svela cosa fa e lei non la prende bene

Leggi su Caffeinamagazine.it

In questi ultimi giorni non si fa che parlare die delle sue rivelazioni scottanti sul matrimonio ormai naufragato tra Fedez e Chiara Ferragni. Con tanto di nomi e cognomi e telefonate registrate, l’ex re dei paparazzi ha riacceso i riflettori e gettato ombre su una delle storie più seguite dal pubblico, soprattutto quello social. Ma questa volta nel suo mirino ci finisceLucarelli.O meglio, suo. Leon Pappalardo, classe 2005, è nato dal matrimonio, da tempo finito, della giornalista con Laerte Pappalardo ed è molto riservato. Al massimo compare in scatti, molto rari, delle vacanze con la madre e del suo compagno Lorenzo Biagiarelli e l’ultima notizia sulla sua vita privata l’aveva data proprio.Leggi anche: “Abbiamo trovato un video”. Fedez e Angelica Montini, a Pomeriggio 5 le immagini della vacanzaLucarelli,parla delAd agosto scorso era andata a trovare ilnel bar dove lavorava eto anche che era finita la sua storia d’amore con Chiara, ragazza cuiLucarelli si era molto legata.