Ilrestodelcarlino.it - Il circolo sociale di Monticelli rinasce: ecco il finanziamento

Nuova vita per ildi, grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio. L’amministrazione, nell’ottica di favorire l’incontro e la socialità degli anziani, ha deciso di mettere mano alla struttura diattraverso un intervento di riqualificazione, che prevede anche un ampliamento volumetrico. Un lavoro da 455mila euro, finanziato per 385mila euro dalla Fondazione e per i restanti 70mila dal Comune. "Vogliamo che la nostra città abbia spazi di socialità adeguati – spiega il sindaco Marco Fioravanti – e in un quartiere popoloso comeera necessario intervenire per restituire alla giusta centralità. Gli anziani rappresentano una componente fondamentale della popolazione, sia in termini numerici sia per il loro valore umano, e quindi abbiamo deciso di mettere in campo questo lavoro insieme alla Fondazione Carisap, che ringrazio per l’impegno".