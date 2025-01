Quotidiano.net - Il caso Santanchè. La Russa prende le distanze: "Faccia una valutazione"

Leggi su Quotidiano.net

Una questione di "valutazioni". personali ma, soprattuttoi, politiche, di opportunità. Dopo che nella tardissima serata di ieri la Corte di Cassazione ha resa nota la decisione di lasciare a Milano il processo per presunta truffa all’Inps a carico di Daniela, ministra del Turismo, si aprono scenari nuovi sul suo futuro all’interno del governo. Questo, almeno, ha lasciato intendere ieri il presidente del Senato, Ignazio La, amico personale della. "Credo che Daniela, quando ha detto che avrebbe valutato, può darsi che valuti anche questo. Però non l’ho sentita. Anzi me lo hanno appena detto della sentenza. Non ci ho ragionato. Però certamente anche quello è un elemento di. Se cambia qualcosa? È un elemento di, ripeto". "La mozione di sfiducia – ha poi aggiunto – rafforzano lo sfiduciato quando sono individuali e questa è la storia del passato e non credo che sia questo l’elemento di".