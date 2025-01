I dazi di Trump

Leggi su Lanotiziagiornale.it

annuncia aumenti deia raffica contro quasi tutti, adesso anche Messico e Canada. Questo significherà aumenti dei prezzi dei beni importati, che saranno pagati dai consumatori americani. Inoltre il vero problema degli Usa è l’enorme debito pubblico, in gran parte in mano a Paesi stranieri, tra i quali la “nemica” Cina. Per tagliare le tasse come promesso,deve trovare altre entrate che non sembrino tasse.Manlio Crucianivia emailGentile lettore, pazzie dia parte, lei giustamente descrive le normali leggi dell’economia in un normale Stato. Ma l’America non è “normale” e lì le cose non funzionano così. Il debito pubblico significa poco se è finanziato da tutti i Paesi del mondo, che comprano dollari e investono in prodotti finanziari denominati in dollari. Sono dunque gli altri Paesi a ripianare il debito statunitense.