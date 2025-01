Golf DP World Tour | Pavan secondo e Laporta sesto in Bahrain

Leggi su Sportface.it

Il DPdivede gli italiani tra i protagonisti. In, dopo ilround delChampionship, Andreaha raggiunto la seconda posizione dalla decima piazza. L’atleta romano ha collezionato uno score di 133 (68 65, -11) ed è a due colpi di distanza dall’inglese Callum Tarren, nuovo leader con 131 (64 67, -13). Buona prestazione anche da parte di Francesco, in rimonta dalla 35esima alla sesta posizione. Il pugliese risale la classifica grazie a un giro 66 (-6) su un totale di 136 (70 66, -8). Guido Migliozzi non è riuscito a superare il taglio per la seconda settimana consecutiva. Ilista vicentino ha ottenuto un punteggio di 143 (71 72, -1), fermandosi in 69esima posizione.Francesco– Foto FederCHAMPIONSHIP – LA SITUAZIONE DELLA CLASSIFICALe posizioni più alte della classifica vedono lo spagnolo Pablo Larrazabal in quarta posizione con 134 (-10), mentre è quinto il finlandese Tapio Pulkkanen con 135 (-9).