Ilrestodelcarlino.it - Fano, scocca l’ora del ritorno. Al Mancini la Virtus Castelvecchio

Chiuso come meglio non si poteva il girone d’andata, ilCalcio è pronto ad iniziare quello diospitando sabato 1° febbraio alle ore 15,00 (ingresso gratuito) allo stadio "" la. Mister Spendolini dovrà fare ancora a meno di Filmon Incerti che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica e valutare le condizioni fisiche di alcuni atleti che sono alle prese con sintomi influenzali da diversi giorni. Chi invece sarà sicuramente assente sabato prossimo è Alessandro Sabattini (foto) fermatosi in settimana a causa di uno stiramento. L’attaccante esterno delha riportato l’infortunio proprio in chiusura di una seduta di allenamento per cui adesso dovrà sottoporsi alle rituali analisi mediche per stabilire la gravità dell’infortunio. C’è il rischio che Sabattini debba restare fermo per settimane, se non addirittura mesi.