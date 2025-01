Oasport.it - Dove vedere in tv Jacobs al World Indoor Tour di Boston: orario, avversari, streaming

Marcellfarà il proprio debutto stagionale nella giornata di domenica 2 febbraio, quando a(USA) correrà i 60 metri nella terza tappa del, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aprirà un’annata agonistica in cui non mancheranno i grandi obiettivi: a livellopunterà a tornare sul trono continentale, poi all’aperto l’attenzione sarà focalizzata sui Mondiali che si disputeranno proprio nella capitale giapponese.Il velocista lombardo si appresta ad accendere i motori e vuole rompere il ghiaccio in maniera brillante: l’intento è chiaramente quello di testare la gamba dopo la preparazione invernale e fare un punto sulla sua condizione fisica, ma non si fa mistero di voler inseguire anche un riscontro cronometrico interessante e un risultato di rilievo, vista la grande concorrenza con cui il Messia dell’atletica italiana sarà chiamato a fare i conti.