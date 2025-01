Ilgiorno.it - Derby: gara di solidarietà fra gli ultras di Inter e Milan

o, 31 gennaio 2025 – L’esito della partita sul campo resterà incerto fino all’ultimo (o quasi), anche se l’appare nettamente favorita sul. Domenica 2 febbraio, però, si giocherà anche unfuori dal terreno di gioco, ed è quello della. Il cui risultato è già scritto: un bel pareggio nel segno del cuore e delle buone azioni. L’iniziativa Domenica pomeriggio, a San Siro, prima del, alle 14, davanti al cancello 8 dello stadio, si svolgerà ildella: glidelle due curve faranno aa chi porterà ai City Angels più beni di prima necessità per i senzatetto. I supporter di Curva Sud (i rossoneri) e Curva Nord (i nerazzurri) si troveranno per consegnare il materiale raccolto nelle ultime settimane: si tratta, soprattutto, di prodotti per la igiene personale e altri accessori molto utili per chi si trova a vivere un momento di indigenza, obbligato – magari – a vivere per la strada.