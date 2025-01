Lopinionista.it - Concerti febbraio 2025: date e biglietti

foto di Max ValerioProsegue il tour di Baglioni con “Piano di volo soloTris”, Allevi il 10a Palermo, treper Jethro TullDurante l’inverno, si sa che isono più rari, ma sapete come si dice. “Pochi ma buoni”. Continua il tour di Claudio Baglioni per tutto il mese di. Uno dei cantanti italiani più amato e atteso. Il suo “Piano di volo soloTris”, sta riscuotendo un grandissimo successo e per questo che l’artista continuerà a deliziarci con i suoi successi.Il grande Giovanni Allevi sarà il 10a Palermo. Dal 2022 combatte con un mieloma ma l’artista è un grande guerriero e continuerà a deliziare il nostro cuore con le sue splendide creazioni. Un unico evento ma importantissimo. Da non perdere!Nel 1967, nacque un gruppo rock progressivo britannico originario di Blackpool, che negli anni ha ottenuto un successo pazzesco.