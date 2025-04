San Zita | la Santa delle Domestiche celebrata il 27 aprile

San Zita è una delle figure più amate in Italia e nel mondo, conosciuta come la patrona delle Domestiche e delle casalinghe. La sua festa si celebra il 27 aprile, giorno in cui si ricorda la sua morte avvenuta nel 1272. Nata a Monsagrati, un piccolo villaggio vicino a Lucca, Zita era di umili origini e dedicò la sua vita al servizio della famiglia Fatinelli, una delle più nobili della città. La sua storia è un esempio di devozione, umiltà e fede incrollabile.Perché è diventata Santa?San Zita è diventata Santa grazie alla sua vita di servizio e miracoli attribuiti alla sua intercessione. Secondo la tradizione, Zita era solita distribuire il pane ai poveri, e un giorno, scoperta dal padrone, il pane si trasformò miracolosamente in fiori. Questo episodio, insieme ad altri miracoli, ha contribuito alla sua canonizzazione avvenuta nel 1696 da Papa Innocenzo XII.

