Perinetti | Napoli un’impresa! La stanchezza dell’Inter si sente

Perinetti, ha parlato della lotta scudetto tra Inter e Napoli in queste ultime cinque giornate di Serie A. LAVORO – Giorgio Perinetti, ex dirigente sportivo e noto nel mondo del calcio, in un’intervista rilasciata a Stile TV, in Campania, ha parlato della sfida scudetto tra Inter e Napoli che da qui alla fine della stagione sarà al centro del dibattito italiano. Queste le parole del super dirigente: «Il primo posto del Napoli è frutto del lavoro di Conte. Attenzione a pensare che il risultato sia una cosa fatta. La tensione adesso sarà sempre più alta. Nessuno è superato in partenza».Inter, la stanchezza si sente! Ma tutto apertoIMPEGNI – Perinetti poi, viene incalzato sulla situazione in casa Inter che nell’ultima partita ha perso contro il Bologna: «I nerazzurri si sono visti raggiungere dal Napoli e questo ha creato situazioni particolari nella testa dei giocatori. Inter-news.it - Perinetti: «Napoli, un’impresa! La stanchezza dell’Inter si sente» Leggi su Inter-news.it In una lunga intervista a Stile TV, l’ex dirigente di Venezia e Genoa, Giorgio, ha parlato della lotta scudetto tra Inter ein queste ultime cinque giornate di Serie A. LAVORO – Giorgio, ex dirigente sportivo e noto nel mondo del calcio, in un’intervista rilasciata a Stile TV, in Campania, ha parlato della sfida scudetto tra Inter eche da qui alla fine della stagione sarà al centro del dibattito italiano. Queste le parole del super dirigente: «Il primo posto delè frutto del lavoro di Conte. Attenzione a pensare che il risultato sia una cosa fatta. La tensione adesso sarà sempre più alta. Nessuno è superato in partenza».Inter, lasi! Ma tutto apertoIMPEGNI –poi, viene incalzato sulla situazione in casa Inter che nell’ultima partita ha perso contro il Bologna: «I nerazzurri si sono visti raggiungere dale questo ha creato situazioni particolari nella testa dei giocatori.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali. Viola a caccia dell’impresa per dimenticare Atene - Napoli, 9 marzo 2025 – Il Napoli vuole restare agganciato alla vetta e rispondere al successo dell’Inter, la Fiorentina vuole rifarsi dopo il ko a Firenze e cerca l’impresa per conquistare punti preziosi per l’Europa. Questi i motivi di una sfida che si presenta molto difficile per i viola. DIRETTA 🔗sport.quotidiano.net

Giaccherini: «Scudetto Napoli? Conte non si è rassegnato, ma lui ha già fatto l’impresa. Rispetto al passato è cambiato, immagino il suo discorso» - Le parole di Emanuele Giaccherini, ex calciatore, sulla sfida scudetto tra il Napoli di Antonio Conte e l’Inter. Tutti i dettagli Emanuele Giaccherini ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione di Antonio Conte con il Napoli in vista della sfida scudetto all’Inter. CONTE – «Per me è stato determinante, come lo è stato con gli […] 🔗calcionews24.com

Risultati Serie A: impresa di Napoli contro la Virtus. Trento riaggancia la vetta - Bologna, 16 marzo 2025 – Al termine del 22esimo turno della regular season, sono ben quattro le squadre in vetta al campionato di Serie A di basket: dopo il passo falso di Brescia e il travolgente successo di Trapani che ha così raggiunto la testa a quota 32 punti, è arrivato il passo falso della Virtus Segafredo Bologna che ha perso 93-88 nel testa-coda in casa di una straordinaria Napoli. A trascinare i partenopei verso l’impresa ci hanno pensato Tomislav Zubcic (28 punti) e Jacob Pullen (25). 🔗sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Perinetti: Inter, calo dovuto a stanchezza e assenze. Conte basa tutto sul lavoro; Perinetti: Il Napoli non deve pensare di aver vinto, l'Inter può recuperare emotivamente. 🔗Cosa riportano altre fonti

Perinetti avvisa il Napoli: "Guai a pensare che sia fatta per lo scudetto. L'Inter può recuperare emotivamente" - "L’errore da evitare è considerare lo scudetto cosa fatta solo perché si è primi con l’Inter", ha detto Giorgio Perinetti, intervenuto a Stile TV nel ... 🔗msn.com

Perinetti: "Se Conte finisce l'allenamento e viene a sapere che mancano tre big, normale si scarichi" - Giorgio Perinetti attraverso l'intervento odierno ha commentato l'andamento del Napoli di Antonio Conte nel massimo campionato italiano. 🔗msn.com

Perinetti: “Scudetto, il Napoli sta facendo un lavoro importantissimo. Da tutti l’Inter…” - Imprese n. 03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni comunicazione avente ad ... 🔗fcinter1908.it