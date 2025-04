Il Barcellona vince all 116 la finale infinita col Real Madrid | Koundé segna il gol della Coppa del Re

Leggi su Fanpage.it Tra blaugrana e blancos è successo di tutto in un match scandito da 5 gol, un rigore non concesso col Var al 96°, dalla rasoiata che ha deciso la finalissima e dall'accenno di rissa dopo il rosso a Rudiger.

