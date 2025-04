Papa Francesco a San Pietro l?ultimo saluto del mondo L?omelia interrotta più volte dagli applausi | Benedici Roma

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Roma, 13 aprile 2025 – Papa Francesco, al termine della messa della Domenica delle Palme, presieduta dal cardinale Sandri, è arrivato a sorpresa sul sagrato di piazza San Pietro per salutare le oltre 20 mila persone a radunate per la celebrazione eucaristica, che segna l'inizio della Settimana Santa. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l'ossigeno. 🔗quotidiano.net

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l’ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell’alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant’Angelo e piazza Risorgimento. 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

L'addio a Francesco, 400 mila fedeli tra San Pietro e le vie di Roma. Lanci di rose al corteo - L'arciprete di Santa Maria Maggiore, Makrickas: Il Papa ha amato e servito la Chiesa fino all'ultimo respiro; Funerali Papa Francesco, i big del mondo in San Pietro; Papa sepolto a Santa Maria Maggiore. In 400mila tra piazza e percorso. Il cardinale Re: «Ha esortato a costruire ponti; Papa Francesco, il programma dettagliato del funerale e del corteo da San Pietro a Santa Maria Maggiore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, a San Pietro l’ultimo saluto del mondo. L’omelia interrotta più volte dagli applausi: «Benedici Roma» - Il librone del Vangelo aperto sulla bara di Papa Francesco ha preso ad animarsi, sfogliato dal vento. Il Campanone di San Pietro aveva appena finito di diffondere il suo timbro austero ... 🔗ilgazzettino.it

Trump e Zelensky, incontro storico in San Pietro prima dell'addio a Papa Francesco - Cambio di rotta dopo la minaccia del leader americano per i bombardamenti sul città. Apertura a colloqui diretti con Kiev mentre le truppe cercano di avanzare ... 🔗lastampa.it

Tisi a San Pietro: "Papa Francesco un gigante perché ha vissuto per gli altri" - "I funerali sono stati un momento fortissimo e potentissimo, c'era un silenzio assordante", aggiunge l'arcivescovo di Trento ... 🔗rainews.it