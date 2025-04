Clooney cambia volto | capelli neri per calcare il palcoscenico di Broadway

Clooney ha sorpreso i propri fan con un look inedito. L'attore 63enne, il cui fascino è da sempre associato ai suoi capelli brizzolati, si è presentato in pubblico con una chioma nera lucente. Il drastico cambio d'immagine è legato all'interpretazione del leggendario giornalista Edward R. Murrow nella produzione teatrale "Good Night, and Good Luck" a Broadway.Nella giornata di giovedì scorso, la star hollywoodiana è stata onorata con una caricatura personale che verrà esposta presso lo storico ristorante Sardi's di Manhattan, punto di ritrovo iconico per le celebrità del mondo dello spettacolo. Durante la cerimonia di svelamento, Clooney non ha perso occasione per sfoggiare la sua proverbiale ironia: "Mi piace il colore dei capelli nel ritratto. È decisamente migliore di quello che ho adesso.

