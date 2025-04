Calciomercato.it - Ancelotti al capolinea: sconfitta e addio immediato

Ecco come è andata in Spagna la finale di Coppa del Re, tra i blaugrana e i blancos. Attenzioni puntate sul tecnico italiano e il suo futuro Dopo le tante polemiche, all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, il Barcellona e il Real Madrid si sono sfidati per la finale di Coppa del Re.al(LaPresse) – Calciomercato.itUna partita quella tra le due rivali storiche spagnole che ha visto i blaugrana passare in vantaggio al 28esimo del primo tempo grazie a Pedri. A venti minuti dalla fine dei tempi regolamentari ci ha pensato Mbappe, entrato ad inizio ripresa, a segnare il meritato gol del pareggio. Al 77esimo ecco la rete di Tchouameni che ribalta proprio tutto, ma Barcellona-Real Madrid non finisce mai e a sei dalla fine Torres realizza il 2 a 2. In pieno recupero viene assegnato un rigore ai blaugrana poi tolto dal VAR.