Ilrestodelcarlino.it - Cade col monopattino, 45enne muore in ospedale

Modena, 31 gennaio 2025 – Non ce l’ha fatta ilcaduto nei giorni scorsi mentre procedeva con illungo via Vandelli. È deceduto all’di Baggiovara, dove era ricoverato a seguito del grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, ilavrebbe fatto tutto da solo, non vi sarebbe stato cioè il coinvolgimento di altri mezzi nell’incidente. Non è chiaro, infine, se ilindossasse correttamente il casco.