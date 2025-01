Calciomercato.it - Alta tensione Juve e Motta nella bufera: “Un caso ha scosso lo spogliatoio” | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri sul canale Youtube di Calciomercato.it: “Questa non è stata una mossa che ha portato dei benefici all’ambiente”Puntata ricchissima quella diZone, programma tutto incentrato sui bianconeri in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. L’ospite di oggi è stato Emanuele Gamba, giornalista de ‘La Repubblica’ che ha svelato particolari interessanti che gettano ancora più ombre sul presente e sul destino di Thiago, èThiago(LaPresse) – Calciomercato.it“fatica a farsi seguire”“Se all’interno dellodel Milan sembrerebbe esserci maggiore conflittualità, acuitasi con l’arrivo di Conceicao, in casantus c’è invece incomunicabilità. Nel pezzo di stamane ho scritto una frase che, secondo me, descrive in maniera corretto il rapporto frae i giocatori: ‘Sta faticando a farsi seguire’.