WWE: Possibili ragioni dietro la recente assenza dei Wyatt Sicks

Dopo diverse settimane di faida con il Final Testament, isono stati spostati a SmackDown nell’ambito della finestra di “mercato” che si chiuderà nel weekend della Royal Rumble. Tuttavia il gruppo non è ancora apparso a SmackDown e ciò ha suscitato interrogativi sul loro status. Ebbene,la loropotrebbero essersi problemi fisici per uno dei componenti del gruppo.La situazione deiSean Sapp Ross parlando durante il podcast “The Hump” ha fornito qualche aggiornamento sulla situazione relativa aimente spostati a SmackDown ma ancora mai apparsi nello show blu. Secondo quando evidenziato l’potrebbe essere legata a problemi fisici per uno dei componenti del gruppo. La loro ultima apparizione a Raw risale a prima di Natale.