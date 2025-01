Ilrestodelcarlino.it - Varese racconta Hannah Arendt per parlare di colpe e resposabilità

"Qual è la nostra colpa per azioni commesse in nostro nome da governi o gruppi politici? Quali sono le strategie dei regimi totalitari?". Sono alcune delle domande a cui tenterà di dare risposta la conferenza di Federicodal titolo ’Colpa organizzata e responsabilità universale:, ieri e oggi’ in programma oggi alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea. L’incontro, a cura dell’associazione ’Amici della biblioteca Ariostea’, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. Alle domande attuali, di fronte alle sfide etiche e morali del nostro tempo, aiuta a rispondere, autrice del saggio ’Colpa organizzata e responsabilità universale’, pubblicato nel 1945 (in italiano in ’Antologia. Pensiero, azione e critica nell’epoca dei totalitarismi’, a cura di Paolo Costa, Feltrinelli).