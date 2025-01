Movieplayer.it - Sul set di Stranger Things 5, come confermano i fratelli Duffer, "si è pianto davvero molto"

Leggi su Movieplayer.it

I creatori dihanno parlato dell'atmosfera sul set della stagione 5 didurante le riprese. Ihanno parlato della stagione 5 di, l'ultima della serie prodotta da Netflix, rivelando che sul set ci sono state moltissime lacrime. I filmmaker hanno partecipato all'evento Netflix's Next on Netflix, condividendo qualche aneddoto riguardante il lavoro compiuto sul set. Un'ultima stagione ambiziosa Ross, parlando della stagione 5 di, ha raccontato: "Abbiamo trascorso un anno intero girando questa stagione. Alla fine abbiamo catturato oltre 650 ore di riprese. Non serve nemmeno dire che questa sarà la nostra stagione più grande e ambiziosa: èotto film blockbuster. Ed è piuttosto folle".