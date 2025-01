361magazine.com - Spoiler Grande Fratello: nuovi ripescaggi in vista? Ecco cosa succederà durante la puntata di questa sera

Una nuova eliminazione potrebbe destabilizzare gli inquilini. Ma le sorprese non finiscono qui! Il ben informato popolo della rete assicura cheladi, giovedì 30 gennaio, potrebbero esserci ulteriori. I dettagli Giovedì 30 gennaio in primata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.una nuova eliminazione. Chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Bernardo, Chiara, Eva, Helena e Ilaria? Inoltre pare che vecchi inquilini potrebbero avere la possibilità di essere ripescati: quanto c’è di vero in questo recente gossip?L’ingresso di Maria Teresa, Federico e Mattia ha portato nella Casa una ventata di freschezza, in particolare modo Mattia che intrattiene i coinquilini con balli e canti.