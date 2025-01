Rompipallone.it - Sergio Ramos vicino alla grande firma: giocherà il Mondiale per Club

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 30 Gennaio 2025 20:36 di redazioneC’era tanta attesa per conoscere il futuro della leggenda spagnola dopo aver giocato a Siviglia, Madrid e ParigiSi è parlato a lungo di dove potesse andare. L’ex leggenda del Real Madrid, in Blancos dal 2005 al 2021, si è poi trasferito al PSG per due stagioni prima di passare al Siviglia, sua prima squadra professionista. Il suo nome però non è mai passato di moda.Anzi, il classe 1986 è stato accostato anche ad alcunitaliani oltre ad una pazza idea di un possibile ritorno al Real Madrid.fine nulla di tutto ciò:è vicinissimo ad una nuova avventura della sua meravigliosa carriera e la destinazione è completamente a sorpresa.ha scelto la squadra: notizia incredibileInfatti nel futuro dici sarà il Messico, precisamente i Rayados di Monterrey.