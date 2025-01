Secoloditalia.it - Quel volo di Stato a tutti i costi che imbarazza Lo Voi. Il governo lo nega e lui ricorre al Consiglio di Stato

Leggi su Secoloditalia.it

Non è un momento facile per il procuratore di Roma Francesco Lo Voi finito nella bufera per l’avviso di garanzia alla premier Meloni, a due ministri e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Non solo per la polemica sul ‘presunto atto dovuto” che tanto dovuto non era, come gli rimproverano fior fiori di giuristi. L’obbligatorietà dell’azione penale non significa aprire un fascicolo per ogni denuncia, il procuratore non è un passacarte.Lo Voi fa ricorso aldiper l’aereo dito dalAdesso a inguaiarlo c’è il caso dell’aereo diche lo riguarda, come dimostra il carteggio tra il procuratore Lo voi e il sottosegretario Mantovano. Oggi La Verità racconta con dovizia di particolari la notizia bomba dal Tg1, che ricostruisce i fatti con tanto di carte del ricorso del magistrato aldi