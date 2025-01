Ilveggente.it - Pronostico Braga-Lazio: turnover massiccio e finale già scritto

Leggi su Ilveggente.it

è una partita dell’ottava giornata di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni,.Il cammino fatto fino al momento dallain Europa League possiamo dire che è davvero entusiasmante. La squadra di Baroni, prima in classifica, viene dalla vittoria schiacciante contro la Real Sociedad di giovedì scorso che, di fatto, ha messo il lucchetto al passaggio del turno diretto agli ottavi di. Ma non solo.già(Lapresse) – Ilveggente.itLa squadra biancoceleste, infatti, è prima in classifica e vorrebbe rimanerci lì in alto, anche se come sappiamo, per il sorteggio, tra primo e secondo posto non cambia nulla. Però sarebbe una vera soddisfazione chiudere davanti a tutti e la classifica, inoltre, ci dice anche che allapotrebbe “bastare” perdere, con il minimo scarto, per essere sicura di chiudere lì, sopra a tutte le altre.