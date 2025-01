Primacampania.it - Pomigliano d’Arco, inseguimento nella notte: la polizia arresta tre ladri d’auto

Leggi su Primacampania.it

– Un’operazione ad alta tensione si è consumata, dove ladi Stato hato tre uomini con l’accusa di rapina impropria, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.Tutto è iniziato quando i Falchi della Squadra Mobile hanno notato movimenti sospetti in via Leonardo da Vinci. Un uomo era fermo a bordo di un’auto, mentre altri due stavano armeggiando su un secondo veicolo. Alla vista degli agenti, i tre hanno tentato la fuga accendendo i motori e dandosi alla precipitosa corsa. Nonostante l’intimazione dell’alt, hanno proseguitoloro fuga, innescando unper le strade della città.Mentre il conducente del primo veicolo è riuscito a far perdere le proprie tracce, gli altri due hanno continuato la corsa a bordo dell’auto rubata, speronando più volte l’auto di servizio dellanel tentativo di seminarla.