Mister Movie | Will Smith si trasforma in Neo di Matrix nel nuovo video musicale

Negli ultimi giorni, il nome diè stato accostato al franchise di, facendo nascere speculazioni su una sua possibile partecipazione nel prossimo sequel della saga.e l’Omaggio anel SuoTuttavia, le recenti rivelazioni hanno chiarito che l’attore premio Oscar non sarà coinvolto nel futuro del franchise, ma ha comunque reso omaggio al film in un modo del tutto inaspettato: attraverso la musica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Un Tributo ain “Beautiful Scars”ha lanciato il suosingolo Beautiful Scars, in collaborazione con il rapper Big Sean, accompagnandolo con unche si ispira chiaramente all’iconico film delle sorelle Wachowski.