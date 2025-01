Ilrestodelcarlino.it - Luca Bizzarri torna in teatro: “Quando ho letto il copione ho detto subito ‘ci sto’”

Fermo, 30 gennaio 2025 – Il suo podcast ’Non hanno un amico’ è diventato uno spettacolo teatrale che proprio due giorni fa è andato in tv in prima serata. E c’è l’appuntamento fisso a Dimartedì di Giovanni Floris su La7, solo per citare le sue recenti attività più note. Ma oraha deciso dire a una sua antica passione, la prosa, con lo spettacolo ’Il medico dei maiali’, scritto e diretto da Davide Sacco con Francesco Montanari, David Sebasti e Mauro Marino. Si tratta dell’ultimo atto della trilogia, insieme a ’L’uomo più crudele del mondo’ e ’Sesto potere’, ’La ballata degli uomini bestia’. In ’Il medico dei maiali’, c’è il re d’Inghilterra che muore all’improvviso in un albergo in Scozia. Toccherà all’unico dottore disponibile in zona constatarne il decesso: un veterinario che, pur stando al gioco, capisce che il re non è morto d’infarto come si vorrebbe far credere.