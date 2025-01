Insulti sessisti a Rebecca Staffelli | chiesti mille euro di multa per diffamazione all’utente che rese virale la canzone del trapper Mr Rizzus

Leggi su Open.online

diper aver diffamatopubblicando sul profilo Instagram il brano delMr, che conteneva frasi sessiste e violente rivolte all’inviata di Striscia la notizia, e per averla taggata nel post: questa la richiesta del tribunale di Monza nei confronti di un “leone da tastiera” residente nella provincia di Sondrio. Secondo i pm, il giovane avrebbe commesso il reato diaggravata dal mezzo dei social, avendo reso le offese «raggiungibili a un numero illimitato di persone». La sentenza, che segue la condanna definitiva dell’autore della, è prevista per il prossimo aprile.Il post su Instagram e l’elogio a MrIle youtuber Simone Rizzuto, in arte Mr, era già stato condannato lo scorso giugno a 10 mesi di reclusione in rito abbreviato e al pagamento di una provvisionale di 3mila