Il significato nascosto dietro la collana di perle di Kate Middleton

Quando è comparsa alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto, alla Guildhall di Londra,ha colpito ed emozionato per la vicinanza e il calore dimostrati nei confronti dei sopravvissuti al genocidio. Per la principessa si è trattato del primo impegno ufficiale di coppia dopo l’annuncio della remissione del cancro, e la partecipazione, pur confermata all’ultimo minuto (quella del marito, il principe William, era invece in agenda da diverso tempo), è stata studiata sin nei minimi dettagli. A partire dal look. GUARDA LE FOTOal Royal Marsden Hospital: le foto più toccanti Il messaggionelladidiha scelto un outfit total black composto da maglione, pantaloni e lungo cappotto, e ha illuminato il tutto con gli orecchini didel Bahrein della regina Elisabetta indossati anche in occasione della Domenica della Memoria, nel novembre scorso, e con unacomposta da cinque giri di