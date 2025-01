Lanazione.it - “Il Capriolo”, un’istituzione. Il locale meta di vip e pratesi. Qui la cottura alla griglia è arte

Prato, 30 gennaio 2025 – La storia del ristorante ’Il’ dura da decenni e affonda le sue origini nel dopoguerra. Nato come punto di ristoro dei barrocciaie degli operai della fornace di mattoni Panerai di Grignano, che nella seconda metà del Novecento avevano preso come abitudine quella di fermarsibottega di via Roma, nel punto dove la strada si slarga a formare piazza delle Carra. La signora Ofelia serviva gustosi piatti toscani, accompagnati da vino, mentre il marito Amerigo sfornava pane e schiacciata da un piccolo forno a legna nel retrobottega. Piano piano quel negozio di alimentari divennedi tantie così nacque la nuova bottega di Grignano, detta del Pastacaldi. I clienti erano tanti e così quelli che un tempo erano i campi intorno a via Roma, divennero spazio per la costruzione di un immobile che nel 1961 dette vita al primo grande ristorante pratese, ’Il’, di specialità toscane.