Dramma in Italia | neonata muore dopo la visita in ospedale cosa è successo

Tragedia in: unaè morta nella sua abitazione a Trebisacceche era statata nel pronto soccorso dell'"Compagna" di Corigliano a causa di una crisi respiratoria. La piccola, subitoi controlli, era stata dimessa perché considerata non in pericolo.Della morte dellai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma dellaaffinché venga sottoposta ad autopsia: sigilli anche alla sala del pronto soccorso dell', in attesa che sia chiarita la dinamica dell'accaduto.