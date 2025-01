.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 13^ giornata

Nel girone A vincono Trecastelli e Aesse Senigallia. Nel B vincono le prime quattro Borghetto, Candia Baraccola Aspio, Camerano e Le Torri Castelplanio. Pari per l’Aurora Jesi, l’Ostravince con il San Biagio trascinata da Giusti VALLESINA, 30 gennaio– Hanno ripreso il loro andamento a pieno regime i gironi del Campionato. Nello scorso fine settimana, infatti, si sono giocate le gare13^, seconda di ritorno: scopriamo insieme quello che è successo.Nel girone A, è stato un weekend positivo. Il Trecastelli, infatti, ha battuto 3-1 la FC Academy, balzando al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Muraglia. Ha vinto anche l’Aesse Senigallia B per 2-3 contro il Real Metauro che, prima di questa, era in terza posizione. I senigalliesi, pur non facendo classifica, hanno conquistato 11 punti in questa stagione.