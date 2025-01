Arrestati a Hebron l’ex parlamentare Morgantini e un giornalista del Sole 24 Ore Israele | Hanno violato una zona militare

Leggi su Open.online

IlRoberto Bongiorni, inviato del24 Ore, è stato arrestato dall’esercito israeliano questa mattina vicino, in Cisgiordania, insieme aleuroLuisa, di 84 anni. Ilaveva pubblicato sul suo giornale, oggi, un’intervista al portavoce di Fatah. Assieme a lui ancheLuisa, presidente di Assopace Palestina. Quando sono stati fermati, i due si trovavano a Kiriat Arba, in un insediamento israeliano considerato in Cisgiordania tra i più estremisti. I due si troverebbero ora a, in una base israeliana, secondo quanto apprende Open. L’accusa israeliana ai due italiani sarebbe quella di ingresso abusivo in unainterdetta, che secondo quanto fanno sapere i giornalisti non era segnalata. Ai due fermati sono stati sequestrati telefoni e computer.