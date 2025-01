Isaechia.it - Amici 24, Mollenbeck si abbandona allo sconforto: “Ho paura di tornare alla vita di prima”

Gli allievi della ventiquattresima edizione didi Maria De Filippi danno i numeri!Nel daytime andato in onda poco fa, i giovanissimi aspiranti artisti del talent show di Canale 5 sono stati inti a stilare la loro personalissima classifica dei compagni della loro stessa categoria che secondo loro meriterebbero di accedere al serale che – come accaduto negli anni passati – dovrebbe iniziare fra un paio di mesi circa.Chiamati in sala break, i cantanti hanno iniziato – uno dopo l’altro e davanti ai propri compagni – a dare le proprie votazioni. Al termine, sullo schermo è stata postata la classifica finale.Eccola di seguito:1 – Senza Cri2- Jacopo Sol3 – Trigno4 – Antonia5 – Chiamamifaro6 – Vybes7 – Luk38 – Nicolò9 – Deddè10 – MollenbackUltimo dunque l’allievo di Lorella Cuccarini.