Tragedia a "Chi l'ha visto", morto uno dei volti più amati (padre di un attore scomparso a 44 anni)

Un altro tragico lutto colpisce il mondo della televisione italiana: èFiore De Rienzo, un volto storico di Chi?, la celebre trasmissione di Rai 3 che da decenni si occupa di casi di persone scomparse e di cronaca nera. La sua morte, avvenuta martedì 28 gennaio 2025 a Roma, ha scosso profondamente colleghi, amici e telespettatori.A piangerlo non solo i familiari, ma anche tutti coloro che lo avevano conosciuto per il suo impegno e per la sua passione nel raccontare storie difficili, tra cui il caso di Emanuela Orlandi che seguì con particolare dedizione. Fiore era ildi Libero De Rienzo, il nototragicamentenel 2021 a soli 44, un dolore che si aggiunge al grande vuoto lasciato dalla sua morte.I funerali di Fiore si terranno giovedì 30 gennaio a Paternopoli, in provincia di Avellino, città d’origine della famiglia, e la sua camera ardente sarà allestita domani presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma.