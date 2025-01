Ilfattoquotidiano.it - Sesso tantrico e meditazione orgasmica, a processo Nicole Daedone: “Se sarò condannata diffonderò la mia pratica tra le detenute”

, la fondatrice dell’azienda di benessere One Taste e pioniera della(OM), è sottoper presunto sfruttamento dei propri dipendenti ma rilancia sostenendo che se saràporterà la suadi liberazione sessuale nelle carceri femminili. In un lungo articolo di The Wall Street Journal viene esaminato il lavoro pionieristico dinel settore del benessere psicofisico, la sua filosofia alla base dellae la sua battaglia legale in corso mentre si prepara per unfederale contro di lei che si aprirà a maggio 2025.La 56enne californiana ha trasformato OneTaste in un’importante azienda di benessere negli ultimi dieci anni, introducendo l’OM comeche combina consapevolezza e stimolazione sessuale per promuovere creatività, connessione col proprio corpo e guarigione dai mali psicofisici.