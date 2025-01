Ilgiorno.it - San Vittore Olona, aggredito e rapinato del monopattino sul Sempione

Leggi su Ilgiorno.it

San(Milano) – Stava transitando sul suoed è stata affrontato e infineda due uomini che lo hannodel mezzo: l’episodio ha avuto come teatro questa mattina corso, nel territorio di San. L’uomo a bordo del, un 42 enne, è stato affrontato da due persone descritte come di origine magrebina poco dopo le 7 del mattino. I carabinieri stanno ricostruendo come sia esattamente successo dopo che i tre si sono incrociati, fatto sta che il 42enne è stato infinee i due si sono poi allontanati con il suo. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa di Legnano che ha prestato le prime cure al 42enne derubato.