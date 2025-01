Noinotizie.it - Portati in Albania, cinque migranti riportati subito a Brindisi La discussa iniziativa del governo per il trasferimento delle persone. Intanto avvisi di garanzia a Meloni ed alcuni ministri per il caso Almasri

Leggi su Noinotizie.it

Suiilnon ci sta capendo granché. Ladi trasportare gruppi diin un campo in, nelle scorse ore ha fatto registrare un andirivieni. Su quarantanovein(quattro minorenni ed un adulto fragile) sono stati ri. Non potevano accorgersene prima di far fare questo giro supplementare in mare alle.A proposito di, molto celermente si è invece risolta con ilin Libia del sanguinario capo della polizia segreta di quel Paese,. Il quale si occupa specificamente di. Omicidi e torture fanno parte del corredo di accuse per le qualidovrebbe essere arrestato, secondo un provvedimento della Corte penale internazionale. Per questo, in conseguenza dell’esposto dell’avvocato Li Gotti, sono arrivatidi, Piantedosi, Nordio e Mantovano.