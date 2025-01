News.robadadonne.it - Per quale motivo in USA e Canada si stanno registrando decine di casi di cervi zombie

Leggi su News.robadadonne.it

Negli Stati Uniti e incresce la preoccupazione per i: non si tratta della trama dell’ennesimo film apocalittico, ma di una realtà che sta facendo moltissime vittime tra gli esemplari che appartengono alla famiglia deidi, cui appartengono, per esempio, anche renne ed alci.Si tratta di una vera e propria epidemia chiamata Chronic Wasting Disease, traducibile come malattia da deperimento cronico, conosciuta però come “malattia del cervo”. È stata identificata per la prima volta nel 1967, ma solo recentemente il grande aumento deiha messo in allerta le autorità, soprattutto dopo che il primo caso rilevato in Georgia ha fatto salire a 36 il numero degli Stati in cui la malattia è stata individuata. Altri cinque focolai sono stati registrati in cinque province canadesi.