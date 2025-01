Quotidiano.net - Pagamento pensioni: date di accredito per febbraio e i mesi successivi

Leggi su Quotidiano.net

La prossima rata di pensione sarà pagata sabato 1se si ha il conto alle Poste e lunedì 3 se si ha l'in banca. Lo ricorda l'Inps spiegando che i pagamenti dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato difatta eccezione per il mese di gennaio nel quale ilviene eseguito il secondo giorno bancabile. Anche a marzo ilavverrà il primo del mese per chi ritira la pensione alle Poste e il 3 per chi ha l'in banca. Da aprile non ci saranno differenze ditra i pensionati e l'assegno arriverà il primo.